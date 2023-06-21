НХЛ не стала включать россиян в Зал славы в 2023 году

Стал известен список хоккеистов, которые будут введены в Зал славы НХЛ в 2023 году.

Как сообщает New York Post, в него попали четыре игрока. Трое из них - голкиперы. Речь идет о вратарях: «Рейнджерс» Хенрике Лундквисте, «Калгари» Майке Верноне и «Питтсбурга» Томе Баррассо.

Также в Зал славы введен форвард Пьер Тарджон.

Напомним, что в список номинантов были включены четыре российских (советских) игрока: Борис Михайлов, Александр Мальцев Александр Могильный и Сергей Гончар.