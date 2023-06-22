ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Овечкина: Александр пока не начал готовиться к сезону

Хоккеист получил благодарность от президента.
22 июня 2023 00:00
автор: Александр Кожевников

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал о том, приступил ли его клиент к подготовке к сезону.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он еще на отдыхе», - приводит слова Чистякова Sport24.

В минувшем сезоне Александр провел 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность форварду «Вашингтона».

источник: Sport24.ru
Агент Овечкина: Александр пока не начал готовиться к сезону
Хоккеист получил благодарность от президента.
22.06.2023 00:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
НХЛ не стала включать россиян в Зал славы в 2023 году
Зал расположен в канадском городе Торонто.
21.06.2023 23:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Вегаса» Барбашев не ведет с клубом активных переговоров по новому контракту
Первый Кубок Стэнли хоккеист завоевал в 2019 году.
21.06.2023 23:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сегодня большой день». Назаров - о благодарности Овечкину от президента РФ Путина
Хоккеист занимает второе место по количеству голов в регулярных чемпионата НХЛ.
21.06.2023 20:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь «Ак Барса» Мифтахов считает, что уровень КХЛ может просесть из-за ужесточения лимита
Изменение в регламенте вступит в силу с сезоне-2023/2024.
21.06.2023 19:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» может обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева
Хоккеист является воспитанником хоккейной школы «Крылья Советов».
21.06.2023 19:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Путин объявил благодарность Овечкину
Путин объявил благодарность Овечкину
Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
21.06.2023 17:28
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шумаков подписал контракт с «Ладой»
Шумаков подписал контракт с «Ладой»
Хоккеист имеет опыт выступления в АХЛ.
21.06.2023 16:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Адмирал» подписал бывшего нападающего «Вашингтона» и «Миннесоты»
«Адмирал» подписал бывшего нападающего «Вашингтона» и «Миннесоты»
Тайлер Граовац пополнил состав «моряков».
21.06.2023 15:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Новая арена в Санкт-Петербурге примет Матч звезд КХЛ 2023 года 
Новая арена в Санкт-Петербурге примет Матч звезд КХЛ 2023 года 
Хоккейный матч состоится на новой арене СКА. 
21.06.2023 14:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.