Агент Овечкина: Александр пока не начал готовиться к сезону

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал о том, приступил ли его клиент к подготовке к сезону.
«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он еще на отдыхе», - приводит слова Чистякова Sport24.
В минувшем сезоне Александр провел 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевых передачи.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность форварду «Вашингтона».
источник: Sport24.ru