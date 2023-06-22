Агент Овечкина: Александр пока не начал готовиться к сезону

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал о том, приступил ли его клиент к подготовке к сезону.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он еще на отдыхе», - приводит слова Чистякова Sport24.

В минувшем сезоне Александр провел 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность форварду «Вашингтона».