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В США оценили перспективы Мичкова на предстоящем драфте НХЛ

Хоккеист планирует продолжить карьеру за океаном.
22 июня 2023 10:01
автор: Александр Шульгин

Журналист TSN Крис Джонстон высказался о перспективах российского нападающего Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ.

«Назову его самой большой загадкой предстоящего драфта. Конечно, его талант виден всем скаутам. Однако он не был на тестах в Баффало в начале июня, а его общение с клубами НХЛ носило ограниченный характер. Беседы с несколькими клубами, которые пройдут перед стартом самого драфта, сыграют большую роль для будущего россиянина», - написал Джонстон.

Он также рассказал, что, по мнению многих экспертов, россиянин в итоге упадет в район пятой-восьмой позиции.

Напомним, минувший сезон Мичков закончил в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков. При этом права на игрока принадлежат питерскому СКА.

В США оценили перспективы Мичкова на предстоящем драфте НХЛ
Хоккеист планирует продолжить карьеру за океаном.
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