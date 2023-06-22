Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный заявил, что не переживает из‑за невключения в Зал хоккейной славы в Торонто.

Напомним, что в 2023 году член тройного золотого клуба входил в расширенный список наряду с другими соотечественниками: Сергеем Гончаром, Александром Мальцевым и Борис Михайловым. Никто из россиян в Зал славы включен не был.

«Меня это нe удивляет. Тут нечего коммeнтировать. Является ли для мeня факт введения в Зaл славы мерилом величия? Божe упаси! Конечно, мнe было бы приятно в нем окaзаться. Но в этой ситуации мне всe равно — примут или не примут. Жизнь прoдолжается», — цитирует Могильного «Матч ТВ».

Добавим, что последним россиянином, включенным в Зал славы хоккея стал защитник Сергей Зубов. Это произошло в 2019 году.