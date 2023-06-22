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«Лада» подписала контракт с нападающим Бодровым

Хоккеист восстановился после тяжелой травмы, полученной в минувшем сезоне.
22 июня 2023 15:43
автор: Александр Евграфов

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В «Ладу» Бодров вернулся год назад. 35-летний форвард провел 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+1».

После этого хоккеист получил тяжелую травму и пропустил большую часть сезона.

На счету Бодрова 621 матч, в которых форвард набрал 158 очков (57+101) при показателе полезности «+4».

источник: ХК «Лада»
«Лада» подписала контракт с нападающим Бодровым
Хоккеист восстановился после тяжелой травмы, полученной в минувшем сезоне.
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