«Лада» подписала контракт с нападающим Бодровым

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В «Ладу» Бодров вернулся год назад. 35-летний форвард провел 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+1».

После этого хоккеист получил тяжелую травму и пропустил большую часть сезона.

На счету Бодрова 621 матч, в которых форвард набрал 158 очков (57+101) при показателе полезности «+4».