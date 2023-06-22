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«Филадельфия» запросила интервью с Мичковым перед драфтом НХЛ

Матвей входит в топ-10 драфта.
22 июня 2023 18:58
автор: Александр Кожевников

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер запросил интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым. Об этом сообщает Билл Мельцер в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Мичков прилетит в Нэшвилл для участия в церемонии драфта НХЛ. О

Как информирует источник, агент игрока запланировал интервью с несколькими клубами.

«Филадельфия» будет выбирать на драфте под седьмым номером.

По предварительным оценкам Мичков входит в первую десятку предстоящего драфта новичков НХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Сочи», в состав которого он перешел в ходе сезона из СКА на правах аренды.

источник: «Советский спорт»
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