«Филадельфия» запросила интервью с Мичковым перед драфтом НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер запросил интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым. Об этом сообщает Билл Мельцер в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Мичков прилетит в Нэшвилл для участия в церемонии драфта НХЛ. О

Как информирует источник, агент игрока запланировал интервью с несколькими клубами.

«Филадельфия» будет выбирать на драфте под седьмым номером.

По предварительным оценкам Мичков входит в первую десятку предстоящего драфта новичков НХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Сочи», в состав которого он перешел в ходе сезона из СКА на правах аренды.