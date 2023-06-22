«Филадельфия» запросила интервью с Мичковым перед драфтом НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер запросил интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым. Об этом сообщает Билл Мельцер в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что Мичков прилетит в Нэшвилл для участия в церемонии драфта НХЛ. О
Как информирует источник, агент игрока запланировал интервью с несколькими клубами.
«Филадельфия» будет выбирать на драфте под седьмым номером.
По предварительным оценкам Мичков входит в первую десятку предстоящего драфта новичков НХЛ.
В минувшем сезоне КХЛ Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Сочи», в состав которого он перешел в ходе сезона из СКА на правах аренды.
источник: «Советский спорт»