Стало известно место проведения молодежного чемпионата мира-2025

ИИХФ объявила о месте проведения молодежного чемпионата мира в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба организации, соревнование пройдет в канадской Оттаве. Игры состоятся на домашней арене клуба НХЛ и еще двух аренах.

«Канейдиан Тайр-центр» примет 17 игр, включая полуфиналы, финал и матч за бронзовые медали.

Отметим, что в последний раз столица Канады принимала этот турнир 2009 году. Тогда победу одержали хозяева, россияне завоевали бронзовые медали.

Напомним, что ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.