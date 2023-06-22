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Стало известно место проведения молодежного чемпионата мира-2025

Российская команда пока не может принимать участие в турнире.
22 июня 2023 21:58
автор: Александр Поволоцкий

ИИХФ объявила о месте проведения молодежного чемпионата мира в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба организации, соревнование пройдет в канадской Оттаве. Игры состоятся на домашней арене клуба НХЛ и еще двух аренах.

 

«Канейдиан Тайр-центр» примет 17 игр, включая полуфиналы, финал и матч за бронзовые медали. 

Отметим, что в последний раз столица Канады принимала этот турнир 2009 году. Тогда победу одержали хозяева, россияне завоевали бронзовые медали. 

Напомним, что ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

источник: IIHF
Стало известно место проведения молодежного чемпионата мира-2025
Российская команда пока не может принимать участие в турнире.
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