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В Госдуме связали непопадание россиян в Зал славы НХЛ с политикой

Ни один из четырех российских кандидатов не смог попасть в состав звезд лиги за всю ее историю.
23 июня 2023 11:09
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в числе выбранных для попадания в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы. Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом. К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения. Все нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», - приводит слова политика «РБ Спорт».

Напомним, в числе кандидатов от СССР и России были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако никому из них так и не удалось удостоиться подобной чести.

Последним из россиян, принятым в Зал славы, был Сергей Зубов в 2019 году.

источник: «РБ-Спорт»
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