В Госдуме связали непопадание россиян в Зал славы НХЛ с политикой

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в числе выбранных для попадания в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы. Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом. К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения. Все нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», - приводит слова политика «РБ Спорт».

Напомним, в числе кандидатов от СССР и России были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако никому из них так и не удалось удостоиться подобной чести.

Последним из россиян, принятым в Зал славы, был Сергей Зубов в 2019 году.