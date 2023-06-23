«Сибирь» объявила о переезде на новую арену

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что команда начнет подготовку к сезону-2023/24 на новой арене, которая была недавно возведена в Новосибирске.

«Команда сразу соберется уже в новом дворце, мы сразу там начинаем тренировки, начиная с молодежной команды, которая соберется там чуть раньше. Будем обживать все помещения, раздевалки», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, арена строилась к молодежному чемпионату мира 2023 года, однако IIHF отобрал турнир у России.

В минувшем сезоне «Сибирь» вышла в плей-офф Кубка Гагарина по итогам регулярного первенства КХЛ, однако в первом же раунде уступила омскому «Авангарду» и завершила выступление в турнире.