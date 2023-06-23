СКА подписал контракт с канадским форвардом Лайпсиком

СКА объявил о подписании трудового соглашения с нападающим Бренданом Лайпсиком. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Сообщается, что канадский игрок подписал контракт с командой Романа Ротенберга на два сезона.

Напомним, что Лайпсик выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне в составе «магнитки» он провел 76 матчей, в которых набрал 55 (13+42) очков.

Добавим, что до перехода в КХЛ 29-летний форвард выступал за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон».