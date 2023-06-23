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Мичков не попал в семерку лучших проспектов драфта НХЛ по версии The Athletic

Согласно рейтингу 18-летний хоккеист заслуживает только восьмую строчку. 
23 июня 2023 16:41
автор: Глеб Шевяков

Стал известен рейтинг проспектов, которые будут участвовать в драфте НХЛ 2023 года, по версии The Athletic. Автором топа стал корреспондент издания Кори Пронман.

Отметим, что журналист также дал прогноз, в каких хоккейных клубах окажутся игроки по итогам драфта.

Сообщается, что в представленном рейтинге российский форвард Матвей Мичков расположился на восьмом месте и присоединится к «Вашингтон Кэпиталз». Его соотечественник, защитник Дмитрий Симашев занимает 13-ю позицию и будет задрафтован «Баффало Сэйбрз». Еще один россиянин, нападающий Даниил Бут находится на 17-й строчке и отправится в команду «Детройт Ред Уингз».

Напомним, что драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года состоится в Нэшвилле на арене местной хоккейной команды «Предаторз» и пройдет с 28 по 29 июня.

источник: The Athletic
Мичков не попал в семерку лучших проспектов драфта НХЛ по версии The Athletic
Согласно рейтингу 18-летний хоккеист заслуживает только восьмую строчку. 
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