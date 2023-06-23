Форвард «Ак Барса» Яшкин ответил на критику чешских болельщиков за игру в России

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отверг критику со стороны чешских СМИ и болельщиков за игру в России.

По словам хоккеиста, он был удивлен тому, что о нем пишут в Чехии, потому что это не имеет ничего общего с действительностью.

«Есть профессии, которые не имеют национальных и политических взглядов, например врачи, пожарные или спортсмены. Удивляет, когда кто-то выполняет свою работу, это считается политической позицией. Я не делаю ничего предосудительного, моя совесть чиста. Моя жизнь – это хоккей, я в нем ориентируюсь», – говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Яшкин отметил, что спрашивающие о его карьере люди не ждут ответа, а сами предполагают, что это связано с деньгами или славой. Напротив же, сам хоккеист руководствуется в выборе профессиональным уровнем и возможностью развития.