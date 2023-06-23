Дер-Аргучинцев не планирует продолжать карьеру в «Торпедо»

Хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на слухи о возможном обмене прав на российского форварда Семена Дер-Аргучинцева из «Торпедо».

Отметим, что 22-летний хоккеист сейчас выступает в системе клуба НХЛ «Торонто».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Трактор» может обменять Никиту Тертышного на Дер-Аргучинцева.

«Разговоры про обмены из «Торпедо» — это слухи, клуб четко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своём составе. Однако условия не устраивают Семена, у нас абсолютно другое понимание. Семен высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Семен провел за »Торонто» лишь одну игру. В АХЛ в составе «Торонто Марлис» на его счету – 50 проведенных встреч и 40 (12+28) очков.