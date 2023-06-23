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Бывший вратарь НХЛ высказался о невключении Могильного в Зал славы

Российские хоккеисты не удостаиваются этой награды с 2019 года. 
23 июня 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Экс-вратарь «Баффало Сейбрз», «Филадельфии Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартин Бирон поделился мнением о невключении советского и российского форварда Александра Могильного в Зал славы НХЛ.

«Могильный. Когда вы говорите об игроках в Зале славы, вы говорите о том, что они доминируют над своими сверстниками. Насколько они были лучше всех остальных в своих лучших версиях, верно? И Могильный был таким парнем — не только в НХЛ, но и в международном хоккее. Он должен войти туда. Это становится нелепым», — приводит слова Бирона The Athletic.

Добавим, что за свою карьеру в НХЛ Могильный играл за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мейпл Лифс». В составе «дьяволов» он выиграл Кубок Стэнли в 2000 году.

Напомним, что последний раз в Зал славы хоккей вошел российский хоккеист в 2019 году. Им стал защитник Сергей Зубов.

источник: The Athletic
Бывший вратарь НХЛ высказался о невключении Могильного в Зал славы
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