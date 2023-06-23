Агент Бабаев объяснил, почему один из лидеров минского «Динамо» ушел в «Ладу»

Хоккейный агент Шуми Бабаев объяснил, почему форвард минского «Динамо» Сергей Шумаков принял решение перейти в тольяттинскую «Ладу».

«Сергей не очень удачно там выступил, это нормально, что «Динамо» не предложило ему новый контракт. Да, была договоренность с Фастовским, а потом просто два месяца ждали, никакой реакции не было. В итоге Сергей поехал в команду, где у него будут лидирующие роли», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Шумаков провел всего 11 матчей в составе минчан, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Лада» вернулась в КХЛ после пятилетнего отсутствия в лиге.