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В США признались, что «Вашингтон» не стесняется поддерживать российских хоккеистов

Клуб борется за подписание нападающего Матвея Мичкова.
23 июня 2023 22:14
автор: Александр Шульгин

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир предположил, что на предстоящем драфте НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» попытается забрать российского нападающего Матвея Мичкова.

«У меня нет подозрений, что национальность Мичкова будет проблемой для «Вашингтона». Команда не стеснялась поддерживать своих российских игроков. «Кэпс» также задрафтовали Мирошниченко в июле прошлого года, а Мирошниченко в то время был на контракте в КХЛ», - поделился своими соображениями обозреватель.

Напомним, Мичков попал в пятерку грядущего драфта.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за СКА и «Сочи», суммарно проведя 30 матчей и набрав 20 (9+11) очков.

источник: The Athletic
В США признались, что «Вашингтон» не стесняется поддерживать российских хоккеистов
Клуб борется за подписание нападающего Матвея Мичкова.
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