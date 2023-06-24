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Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении

Роман вспомнил про две успешные Олимпиады.
24 июня 2023 08:42
автор: Александр Кожевников

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что российский хоккей движется в верном направлении и в качестве примера привел выступление сборной России на последних двух Олимпиадах.

«В 2018 году мне посчастливилось самому оказаться в этой невероятной атмосфере. Игры в Пхёнчхане – память на всю жизнь. Мы прожили эти две недели на одном дыхании – шли от игры к игре, поддерживали друг друга и коллег из других видов спорта, держались все вместе и в итоге выиграли золото для России! Впервые за 26 лет!

В Пекине-2022 наша сборная снова дошла до финала. Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении», - написал Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2018 году сборная России в финале Олимпиады обыграла команду Германии, а в 2022 году в Пекине уступила финнам, завоевав серебряные медали.

В настоящий момент сборная отстранена от международных соревнований.

источник: «Советский спорт»
Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении
Роман вспомнил про две успешные Олимпиады.
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