ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы

Ветеран признался, где ему проще проявлять себя.
Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы
24 июня 2023 09:20
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов объяснил, почему в хоккее проще добиться успеха, чем в политике.

«Знаете, проще играть в хоккей. Там все понятно: кто свой, кто чужой. Ты знаешь, что там делать для победы. Я бы до сих пор играл в хоккей, да вот только физиология не позволяет», - приводит слова ветерана «Север-Медиа».

Напомним, ранее Фетисов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы стать успешным политиком по окончании своей игровой карьеры.

Вячеслав Александрович также является двукратным обладателем Кубка Стэнли, членом «Тройного золотого клуба», Зала славы IIHF и Зала хоккейной славы в Торонто.

Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы
Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы
Ветеран признался, где ему проще проявлять себя.
24.06.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении
Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении
Роман вспомнил про две успешные Олимпиады.
24.06.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
В США признались, что «Вашингтон» не стесняется поддерживать российских хоккеистов
Клуб борется за подписание нападающего Матвея Мичкова.
23.06.2023 22:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Агент Бабаев объяснил, почему один из лидеров минского «Динамо» ушел в «Ладу»
Хоккеист продолжит карьеру в Тольятти.
23.06.2023 20:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Бывший вратарь НХЛ высказался о невключении Могильного в Зал славы
Бывший вратарь НХЛ высказался о невключении Могильного в Зал славы
Российские хоккеисты не удостаиваются этой награды с 2019 года. 
23.06.2023 19:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дер-Аргучинцев не планирует продолжать карьеру в «Торпедо»
Хоккеиста выбрали на драфте НХЛ под третьим номером в 2018 году.
23.06.2023 19:46
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Ак Барса» Яшкин ответил на критику чешских болельщиков за игру в России
Хоккеист считает, что ему не за что оправдываться перед фанатами.
23.06.2023 18:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Мичков не попал в семерку лучших проспектов драфта НХЛ по версии The Athletic
Согласно рейтингу 18-летний хоккеист заслуживает только восьмую строчку. 
23.06.2023 16:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА подписал контракт с канадским форвардом Лайпсиком
29-летний хоккеист заключил соглашение с питерской командой на два года.
23.06.2023 13:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Сибирь» объявила о переезде на новую арену
«Сибирь» объявила о переезде на новую арену
Хоккеисты начнут подготовку к новому сезону уже на новом месте.
23.06.2023 11:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.