Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов объяснил, почему в хоккее проще добиться успеха, чем в политике.

«Знаете, проще играть в хоккей. Там все понятно: кто свой, кто чужой. Ты знаешь, что там делать для победы. Я бы до сих пор играл в хоккей, да вот только физиология не позволяет», - приводит слова ветерана «Север-Медиа».

Напомним, ранее Фетисов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы стать успешным политиком по окончании своей игровой карьеры.

Вячеслав Александрович также является двукратным обладателем Кубка Стэнли, членом «Тройного золотого клуба», Зала славы IIHF и Зала хоккейной славы в Торонто.