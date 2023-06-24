Олимпийский чемпион Яковлев призвал КХЛ раскрыть зарплаты хоккеистов

Олимпийский чемпион в хоккее Егор Яковлев считает, что КХЛ должна опубликовать зарплаты хоккеистов, чтобы не вызывать лишних разговоров в среде болельщиков.

«Я вообще считаю, что нет смысла держать зарплаты закрытыми. Тем более если есть инсайдеры, которые уже через час после заключения контракта выдают все информацию. Нужно уже открыть все зарплаты, чтобы всё было прозрачно», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, в настоящее время Яковлев выступает за магнитогорский «Металлург» и является капитаном команды.

В составе сборной России защитник выигрывал золото Олимпийских игр в 2018 году и серебро в 2022. Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года и серебряным призером первенства-2015.