Глава профсоюза НХЛ высказался об отказе от символики ЛГБТ

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал решение руководства лиги отказаться от радужной расцветки на форме хоккеистов в поддержку движения ЛГБТ.

«Мы не можем на самом деле изменить восприятие взглядов страны на конкретный вопрос, особенно в отношении ЛГБТ-сообщества. Но я хочу, чтобы ЛГБТ-сообщество знало, что подавляющее большинство игроков НХЛ поддерживает их», - приводит слова Уолша Sportsnet.

Напомним, в минувшем сезоне в центре скандалов, связанных с использованием такой формы, стали несколько российских хоккеистов, отказавшихся выходить на раскатку в радужных цветах.

Лига не стала применять к ним штрафных санкций, заявив, что уважает мнение каждого игрока, а большинство болельщиков встали на сторону россиян, чьи игровые джерси стали раскупаться намного активнее.