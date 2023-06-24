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Глава профсоюза НХЛ высказался об отказе от символики ЛГБТ

Лига не будет проводить соответствующих акций в наступающем сезоне.
24 июня 2023 10:32
автор: Александр Шульгин

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал решение руководства лиги отказаться от радужной расцветки на форме хоккеистов в поддержку движения ЛГБТ.

«Мы не можем на самом деле изменить восприятие взглядов страны на конкретный вопрос, особенно в отношении ЛГБТ-сообщества. Но я хочу, чтобы ЛГБТ-сообщество знало, что подавляющее большинство игроков НХЛ поддерживает их», - приводит слова Уолша Sportsnet.

Напомним, в минувшем сезоне в центре скандалов, связанных с использованием такой формы, стали несколько российских хоккеистов, отказавшихся выходить на раскатку в радужных цветах.

Лига не стала применять к ним штрафных санкций, заявив, что уважает мнение каждого игрока, а большинство болельщиков встали на сторону россиян, чьи игровые джерси стали раскупаться намного активнее.

источник: Sportsnet.ca
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