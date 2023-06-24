Потенциальный первый номер драфта НХЛ высказался о влиянии прессинга со стороны СМИ

Канадский нападающий Коннор Бедард высказался о своем отношении к давлению со стороны СМИ.

«Конечно, я питаю большую страсть к хоккею. Высокие ожидания не тяготят меня. У меня есть ожидания от самого себя, и они большие, но я не думаю, что внешний шум может оказывать на меня большое влияние. Особенно, когда я играю и сосредоточен на своем выступлении», - приводит слова Бедарда пресс-служба НХЛ.

Бедард считается фаворитом на предстоящем драфте НХЛ. Церемония пройдет в ночь с 28 на 29 июня. По оценкам экспертов, лучшим из россиян на предстоящем драфте является Матвей Мичков. Журналисты ожидают выбор Мичкова под номерами от второго до десятого.