Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека

Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров объяснил причины, по которым он подписал контракт с клубом Лиги Квебека.

«Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.

У Патрика Руа играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили — сразу решили, что поедем в «Квебек», - приводит слова Комарова «Спорт-Экспресс».

Комаров в составе команды стал обладателем Мемориального кубка.