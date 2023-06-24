Журналист The Athletic считает, что Мичков будет выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир выразил мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» выберут на драфте НХЛ россиянина Матвея Мичкова.

«Кэпиталз» безоговорочно выберут его — я не сомневаюсь. Пусть возвращения «Вашингтона» на вершину крайне непрост, основа во главе с Александром Овечкиным стареет, у них не так много места под потолком зарплат, а проспектов не хватает. Но появление потенциального первоклассного игрока, такого как Мичков, на контракте новичка, может значительно ускорить процесс. Но им нужно заманить его в Северную Америку как можно раньше», - приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Ожидается, что Мичков будет выбран под одним из первых номеров драфта НХЛ. «Вашингтон» обладает восьмым драфт-пиком на предстоящей церемонии.