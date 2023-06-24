Владельцы «ПСЖ» готовы купить часть акций «Вашингтон Кэпиталз»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит французский клуб «Пари Сен-Жермен», намерена приобрести акции команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Associated Press News.
По данным источника, помимо акций хоккейного клуба катарские инвесторы намерены приобрести долю акций клуба НБА «Вашингтон Уизардс» и команды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс».
Общая сумма сделки составит 4,05 миллиарда долларов.
Отмечается, что это станет первым вложением катарских инвесторов в американский профессиональный спорт.
источник: Associated Press