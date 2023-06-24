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Владельцы «ПСЖ» готовы купить часть акций «Вашингтон Кэпиталз»

Это станет первым вложением катарских инвесторов в американский спорт.
24 июня 2023 16:46
автор: Александр Евграфов

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит французский клуб «Пари Сен-Жермен», намерена приобрести акции команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Associated Press News.

По данным источника, помимо акций хоккейного клуба катарские инвесторы намерены приобрести долю акций клуба НБА «Вашингтон Уизардс» и команды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс».

Общая сумма сделки составит 4,05 миллиарда долларов.

Отмечается, что это станет первым вложением катарских инвесторов в американский профессиональный спорт.

источник: Associated Press
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