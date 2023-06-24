В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, в обязанности которого входят решения клуба на драфте, высказался о российском форварде Матвее Мичкове.

«Интересный игрок. Когда ему было 15 лет на турнире до 18 лет в Далласе, за ним и Бедардом было очень интересно наблюдать. Между ними много общего. Они оба ростом около 175 см и около 82 кг. Они динамичные бомбардиры. Очень жаль, что Мичков не выступал на молодежном чемпионате мира и не показал себя так, как это сделал Бедард, но такова ситуация. Но я вижу много общего», — приводит слова Махоуни The Athletic.

Напомним, что драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе. Ожидается, что Мичков является претендентом на то, чтобы быть задрафтованым одним из первых молодых хоккеистов. «Вашингтон» имеет право на восьмой драфт-пик на предстоящем мероприятии.