Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, готов ли клуб выбрать россиянина Мичкова на драфте НХЛ-2023

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением по поводу возможного выбора российского форварда Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ.

«Мы не боялись делать этого в прошлом. Очевидно, политический климат сейчас немного другой. Но я бы не боялся драфтовать русских. Мы давно не наблюдали за Мичковым в реальной жизни. Это касается просмотров матчей вживую, возможностей поговорить с людьми вокруг него. Мы очень полагаемся на нашего скаута из этого района. Просмотр вживую важен, но с Матвеем не было никакой возможности пообщаться во время игр на турнирах», — приводит слова 58-летнего функционера The Athletic.

Напомним, что драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня текущего года на домашней арене «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе. Ожидается, что Мичков является претендентом на то, чтобы быть задрафтованым одним из первых. «Сент-Луиса» обладает правом на десятый драфт-пик. На драфтах прошлых сезонов команда выбирала российских игроков — Владимира Тарасенко, Ивана Барбашева, Павла Бучневича и Алексея Торопченко.