ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, готов ли клуб выбрать россиянина Мичкова на драфте НХЛ-2023

В прошлом «ноты» регулярно брали себе в состав хоккеистов из России.
24 июня 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением по поводу возможного выбора российского форварда Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ.

«Мы не боялись делать этого в прошлом. Очевидно, политический климат сейчас немного другой. Но я бы не боялся драфтовать русских. Мы давно не наблюдали за Мичковым в реальной жизни. Это касается просмотров матчей вживую, возможностей поговорить с людьми вокруг него. Мы очень полагаемся на нашего скаута из этого района. Просмотр вживую важен, но с Матвеем не было никакой возможности пообщаться во время игр на турнирах», — приводит слова 58-летнего функционера The Athletic.

Напомним, что драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня текущего года на домашней арене «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе. Ожидается, что Мичков является претендентом на то, чтобы быть задрафтованым одним из первых. «Сент-Луиса» обладает правом на десятый драфт-пик. На драфтах прошлых сезонов команда выбирала российских игроков — Владимира Тарасенко, Ивана Барбашева, Павла Бучневича и Алексея Торопченко.

источник: The Athletic
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, готов ли клуб выбрать россиянина Мичкова на драфте НХЛ-2023
В прошлом «ноты» регулярно брали себе в состав хоккеистов из России.
24.06.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
Церемония состоится в конце июня в Нэшвилле. 
24.06.2023 16:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Владельцы «ПСЖ» готовы купить часть акций «Вашингтон Кэпиталз»
Это станет первым вложением катарских инвесторов в американский спорт.
24.06.2023 16:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Журналист The Athletic считает, что Мичков будет выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ
«Кэпиталз» имеют восьмой драфт-пик на предстоящей церемонии.
24.06.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека
В составе «Квебека» Комаров стал обладателем Мемориального кубка.
24.06.2023 13:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Потенциальный первый номер драфта НХЛ высказался о влиянии прессинга со стороны СМИ
Коннор Бедард не считает, что пресса может повлиять на его игру.
24.06.2023 10:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Глава профсоюза НХЛ высказался об отказе от символики ЛГБТ
Лига не будет проводить соответствующих акций в наступающем сезоне.
24.06.2023 10:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион Яковлев призвал КХЛ раскрыть зарплаты хоккеистов
Олимпийский чемпион Яковлев призвал КХЛ раскрыть зарплаты хоккеистов
Хоккеист считает, что болельщики вправе знать о доходах игроков.
24.06.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы
Фетисов сравнил хоккей с политикой: там ты знаешь, что делать для победы
Ветеран признался, где ему проще проявлять себя.
24.06.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении
Роман Ротенберг: отечественный хоккей движется в верном направлении
Роман вспомнил про две успешные Олимпиады.
24.06.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.