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«Вашингтон» рассчитывает улучшить свое положение на драфте-2023, чтобы подписать Мичкова

Клубы НХЛ поспорят за молодых хоккеистов на следующей наделе.
24 июня 2023 19:50
автор: Глеб Шевяков

«Вашингтон Кэпиталз» рассматривает возможность получить права на российского нападающего Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ. Для этого столичный клуб намерен заполучить драфт-пик выше, имеющегося. Об этом сообщает журналист Дэвид Паньотта в своих соцсетях.

«Поскольку до драфта НХЛ осталось пять дней, «Вашингтон» изучает способы подняться с восьмого места в общем списке. Команда нацелилась на Мичкова, они могут попытаться обойти «Флайерз», чтобы заполучить Матвея. «Аризона», возможно, захочет пойти навстречу «Кэпс», если будут предложены выгодные условия», – заявил Паньотта.

Напомним, что драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе. Ожидается, что Мичков является одним из главных претендентов на выбор под первыми номерами. «Вашингтон» имеет право на восьмой драфт-пик на предстоящем мероприятии.

источник: «Советский спорт»
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