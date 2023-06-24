Два российских хоккеиста вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Стал известен список лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Топ был представлен пресс-службой НХЛ.

Согласно версии лиги, два российских хоккеиста заслужили оказаться в данном рейтинге. Речь идет о нападающем Иване Барбашеве, у которого истек контракт с «Вегас Голден Найтс», а также о форварде Владимире Тарасенко, проводивший сезон-2022/2023 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли. Этот трофей для «золотых отбросов» стал первым в истории клуба.

На счету 27-летнего Барбашева 34 (13+21) набранных очка в 45 матчах за «Голден Найтс». Что касается Тарасенко, то 31-летний игрок отыграл за клуб из Нью-Йорка 38 встреч, забросив 11 шайб и отдав 14 результативных передач.