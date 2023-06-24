ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лидер «Северстали» огласил задачи команды на новый сезон КХЛ

Команда сменила наставника в межсезонье.
24 июня 2023 23:12
автор: Александр Шульгин

Нападающий череповецкой «Северстали» Руслан Абросимов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Будущий сезон, надеюсь, пройдет для команды успешно. Хочется пройти как минимум первый раунд плей-офф. Радовать болельщиков командной игрой, красивыми комбинациями, и конечно же победами!», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба череповчан.

Напомним, в минувшем сезоне «Северсталь» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступила ЦСКА (3-4) в серии.

В межсезонье команду возглавил Андрей Козырев, сменивший на этом посту Андрея Разина.

источник: ХК «Северсталь»
Гашек выступит в Европарламенте с призывом отстранить российских спортсменов от соревнований 
Ранее в своей карьере чешский голкипер выступал за московский «Спартак».
24.06.2023 23:56
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Лидер «Северстали» огласил задачи команды на новый сезон КХЛ
Команда сменила наставника в межсезонье.
24.06.2023 23:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два российских хоккеиста вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Два российских хоккеиста вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Представленный список состоит из 15 имен.
24.06.2023 21:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Вашингтон» рассчитывает улучшить свое положение на драфте-2023, чтобы подписать Мичкова
Клубы НХЛ поспорят за молодых хоккеистов на следующей наделе.
24.06.2023 19:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, готов ли клуб выбрать россиянина Мичкова на драфте НХЛ-2023
В прошлом «ноты» регулярно брали себе в состав хоккеистов из России.
24.06.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
Церемония состоится в конце июня в Нэшвилле. 
24.06.2023 16:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Владельцы «ПСЖ» готовы купить часть акций «Вашингтон Кэпиталз»
Это станет первым вложением катарских инвесторов в американский спорт.
24.06.2023 16:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Журналист The Athletic считает, что Мичков будет выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ
«Кэпиталз» имеют восьмой драфт-пик на предстоящей церемонии.
24.06.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека
В составе «Квебека» Комаров стал обладателем Мемориального кубка.
24.06.2023 13:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Потенциальный первый номер драфта НХЛ высказался о влиянии прессинга со стороны СМИ
Коннор Бедард не считает, что пресса может повлиять на его игру.
24.06.2023 10:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.