Лидер «Северстали» огласил задачи команды на новый сезон КХЛ

Нападающий череповецкой «Северстали» Руслан Абросимов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Будущий сезон, надеюсь, пройдет для команды успешно. Хочется пройти как минимум первый раунд плей-офф. Радовать болельщиков командной игрой, красивыми комбинациями, и конечно же победами!», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба череповчан.

Напомним, в минувшем сезоне «Северсталь» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступила ЦСКА (3-4) в серии.

В межсезонье команду возглавил Андрей Козырев, сменивший на этом посту Андрея Разина.