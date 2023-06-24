Гашек выступит в Европарламенте с призывом отстранить российских спортсменов от соревнований 

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек в июле обратится к членам Европарламента на тему будущего российских и белорусских спортсменов на международной арене. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.cz.

Как утверждает источник, двукратный обладатель Кубка Стэнли посоветует исключить атлетов из России и Беларуси из международных соревнований. Сообщается, что с таким предложением он выступит перед ключевыми фигурами в Европарламенте, включая бывшего польского министра Радослава Сикорского и главы законодательного органа Европейского Союза Роберта Метсолы.

Добавим, что представители Европарламента не имеют исключительных прав на влияние в спортивной сфере, однако Гашек считает свое выступление на влиятельном форуме необходимым.

Напомним, что весной 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов, однако предложил отказывать тем, кто связан с вооруженными силами и органами безопасности страны, а также сборным в командных турнирах.