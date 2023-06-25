Два российских хоккеиста вошли в двадцатку лучших драфтов в истории НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших драфт-пиков в истории лиги.

По информации источника, в топ-20 попали два хоккеиста из России, а именно нападающие клуба «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров, занявший 19-е место, и Павел Дацюк, расположившийся на 13-й строчке.

Отмечается, что лучшим драфтом по версии НХЛ стал шведский защитник Никлас Линдстрем, выбранный «Детройтом» в 1989 году под 53-м общим номером.

Второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Марк Мессье, а тройку лучших замкнул его соотечественник – голкипер «Монреаля» Патрик Руа.

Добавим, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял лишь 21-ю позицию рейтинга драфт-пиков.