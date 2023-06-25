ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Мы не играем 18-летними». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ

Ожидается, что клуб выберет российского хоккеиста на предстоящем драфте.
25 июня 2023 08:57
автор: Александр Кожевников

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, отвечающий также за решения команды на драфте, высказался о ситуации с контрактом российского нападающего Матвея Мичкова в КХЛ.

«Мы всегда терпеливы, понимаете? Когда мы выбираем игрока на драфте, может пройти от трех до пяти сезонов, прежде чем он начнет играть за «Кэпиталз».

Овечкин не играл за нас, пока ему не исполнилось 20 лет. Нику Бекстрему тоже было 20, когда он дебютировал в «Вашингтоне». Мы не играем 18-летними. Думаю, у нас за мои 26 лет работы была пара 19-летних хоккеистов, и все. Так что мы смотрим на таких игроков как на тех, кто будет играть за нас через три года», - приводит слова Махоуни The Athletic.

»Вашингтон» на предстоящем драфте будет выбирать под восьмым номером. Ожидается, что столичный клуб выберет именно Мичкова.

источник: The Athletic
«Мы не играем 18-летними». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ
Ожидается, что клуб выберет российского хоккеиста на предстоящем драфте.
25.06.2023 08:57
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Два российских хоккеиста вошли в двадцатку лучших драфтов в истории НХЛ
Оба игрока защищали цвета одного клуба.
25.06.2023 08:52
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Гашек выступит в Европарламенте с призывом отстранить российских спортсменов от соревнований 
Ранее в своей карьере чешский голкипер выступал за московский «Спартак».
24.06.2023 23:56
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Лидер «Северстали» огласил задачи команды на новый сезон КХЛ
Команда сменила наставника в межсезонье.
24.06.2023 23:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два российских хоккеиста вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Два российских хоккеиста вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Представленный список состоит из 15 имен.
24.06.2023 21:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Вашингтон» рассчитывает улучшить свое положение на драфте-2023, чтобы подписать Мичкова
Клубы НХЛ поспорят за молодых хоккеистов на следующей наделе.
24.06.2023 19:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, готов ли клуб выбрать россиянина Мичкова на драфте НХЛ-2023
В прошлом «ноты» регулярно брали себе в состав хоккеистов из России.
24.06.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
В «Вашингтоне» оценили уровень российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ 
Церемония состоится в конце июня в Нэшвилле. 
24.06.2023 16:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Владельцы «ПСЖ» готовы купить часть акций «Вашингтон Кэпиталз»
Это станет первым вложением катарских инвесторов в американский спорт.
24.06.2023 16:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Журналист The Athletic считает, что Мичков будет выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ
«Кэпиталз» имеют восьмой драфт-пик на предстоящей церемонии.
24.06.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.