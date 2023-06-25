«Мы не играем 18-летними». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, отвечающий также за решения команды на драфте, высказался о ситуации с контрактом российского нападающего Матвея Мичкова в КХЛ.

«Мы всегда терпеливы, понимаете? Когда мы выбираем игрока на драфте, может пройти от трех до пяти сезонов, прежде чем он начнет играть за «Кэпиталз».

Овечкин не играл за нас, пока ему не исполнилось 20 лет. Нику Бекстрему тоже было 20, когда он дебютировал в «Вашингтоне». Мы не играем 18-летними. Думаю, у нас за мои 26 лет работы была пара 19-летних хоккеистов, и все. Так что мы смотрим на таких игроков как на тех, кто будет играть за нас через три года», - приводит слова Махоуни The Athletic.

»Вашингтон» на предстоящем драфте будет выбирать под восьмым номером. Ожидается, что столичный клуб выберет именно Мичкова.