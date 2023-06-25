Пашков назвал фаворитов в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Пашков выразил мнение о том, кто является фаворитом на победу в Кубке Гагарина в предстоящем сезоне.

«Назову два фаворита — «Ак Барс» и СКА. Считаю, что СКА удалось провести самую мощную селекцию. А в «Ак Барсе» самый звездный состав и самый стабильный. Думаю, что ЦСКА при всем своем мастерстве обречен на спад. Прежде всего в плане эмоций и, как следствие, функциональной формы. После двух таких энергозатратных побед ЦСКА, команде не самой молодой, будет тяжело выдержать еще один затяжной сезон», – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Добавим, что в прошедшем сезоне победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стал СКА. Кубок Гагарина второй год подряд завоевал ЦСКА.