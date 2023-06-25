«Вашингтон Кэпиталз» может сменить место прописки

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в другой американский штат.

Как сообщает Washington Post, хоккейная команда вместе может сменить прописку вместе с коллективом из мужской и женской НБА. Компания-владелец клубов Monumental Sports & Entertainment обсуждает с властями штата Вирджинии вопрос с переездом в округ Арлингтон.

Добавим, что сейчас «Кэпиталс», «Уизардс» и «Мистикс» выступают на арене Capital One. Она находится в центре Вашингтона.

В случает переезда в Вирджинию они будут играть на новом стадионе. Арена будет вмещать 15 тысяч зрителей. Она принадлежит гендиректору компании Теду Леонсису.