«Торпедо» подпишет новый контракт с вратарем из Словакии

Cловацкий вратарь Адама Гуски продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

Отметим, что 26-летний хоккеист перешел в нижегородскую команду перед началом сезона 2022/2023.

«Адам скоро подпишет контракт, мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю. У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления», — приводит «Чемпионат» слова агента хоккеиста Шуми Бабаева.

Добавим, что в минувшем чемпионате Гуска провел 28 матчей, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.