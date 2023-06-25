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«Торпедо» подпишет новый контракт с вратарем из Словакии

На драфте НХЛ в 2015 году хоккеист был выбран под общим 184-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
25 июня 2023 20:40
автор: Александр Поволоцкий

Cловацкий вратарь Адама Гуски продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

Отметим, что 26-летний хоккеист перешел в нижегородскую команду перед началом сезона 2022/2023.

«Адам скоро подпишет контракт, мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю. У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления», — приводит «Чемпионат» слова агента хоккеиста Шуми Бабаева.

Добавим, что в минувшем чемпионате Гуска провел 28 матчей, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.

источник: Чемпионат.com
«Торпедо» подпишет новый контракт с вратарем из Словакии
На драфте НХЛ в 2015 году хоккеист был выбран под общим 184-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
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