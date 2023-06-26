Российский голкипер НХЛ нацелился на приз лучшему вратарю лиги

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин намерен побороться за «Везина Трофи» - приз лучшему вратарю лиги по итогам сезона.

Недавно НХЛ включила россиянина в список претендентов на премию.

«Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас: никакие рекорды, личные достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Если команда будет побеждать, то мне все равно, сколько я пропущу», - приводит слова хоккеиста «Известия».

Напомним, остальными кандидатами стали Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

В числе претендентов не оказалось Сергея Бобровского, который вытащил «Флориду Пантерз» в финал Кубка Стэнли.