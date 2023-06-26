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Президент КХЛ Морозов анонсировал дату публикации календаря нового сезона

Схема формирования расписания регулярного чемпионата претерпит изменения.
26 июня 2023 10:04
автор: Александр Евграфов

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что календарь нового регулярного чемпионата уже готов и будет представлен в ближайшее время.

«Календарь готов, сейчас идет техническая подготовка к выводу на сайт, не позже завтрашнего дня он будет доступным для всех», - цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

По словам Морозова, схема формирования календаря несколько изменилась. В предстоящем сезоне между командами, базирующимися недалеко друг друга не будет столько матчей. Все проведут между собой по четыре матча плюс два будут отведены на «добор».

Таким образом «Амур» с «Адмиралом», «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» с «Трактором», «Металлург» с «Авангардом» сыграют по шесть матчей. На «Западе» команд меньше, поэтому каждая получит по четыре матча «добора».

источник: «Спорт-Экспресс»
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