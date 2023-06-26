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«Трактор» подпишет канадского голкипера с зарплатой в 50 миллионов

Челябинцы готовы серьезно усилить состав перед новым сезоном КХЛ.
26 июня 2023 10:06
автор: Александр Шульгин

Челябинский «Трактор» готов заключить контракт с канадским голкипером Заком Фукале.

По информации Metaratings.ru, соглашение будет подписано сроком на один сезон с опцией продления еще на год, а зарплата новичка составит 50 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 28-летний канадец выступал в АХЛ в составе «Херши Беарз» - фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» и провел 38 матчей, отразив 90,2% бросков.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, не попав в плей-офф Кубка Гагарина.

источник: Metaratings.ru
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