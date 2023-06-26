В КХЛ не согласны с решением Минспорта по лимиту на легионеров: будем пытаться обсуждать

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал оптимальное, на его взгляд, количество легионеров в лиге.

«По лимиту мы считаем, что пять игроков - оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, в настоящее время клубы имеют право заявить не более трех иностранных хоккеистов.

Ранее в лиге обсудили возможное введение пола зарплат, сумма которого должна составить 450 миллионов рублей. При этом потолок в настоящий момент составляет 900 миллионов рублей.