«Амур» продлил контракт с чемпионом России и серебряным призером МЧМ

Хабаровский «Амур» продлил контракт с защитником Яковом Рыловым.

По информации клубной пресс-службы «тигров», новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Рылов провел 27 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка.

Игрок известен прежде всего по выступлениями за столичные «Спартак» и «Динамо», вместе с которым он завоевывал чемпионский титул в России.

В составе молодежной сборной России защитник является серебряным призером чемпионата мира.