«Амур» продлил контракт с чемпионом России и серебряным призером МЧМ

Хабаровский «Амур» продлил контракт с защитником Яковом Рыловым.
По информации клубной пресс-службы «тигров», новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Рылов провел 27 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка.
Игрок известен прежде всего по выступлениями за столичные «Спартак» и «Динамо», вместе с которым он завоевывал чемпионский титул в России.
В составе молодежной сборной России защитник является серебряным призером чемпионата мира.
источник: ХК «Амур»