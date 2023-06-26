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«Амур» продлил контракт с чемпионом России и серебряным призером МЧМ

Дальневосточники не смогли выйти в плей-офф по результатам минувшего регулярного чемпионата.
26 июня 2023 11:35
автор: Александр Шульгин

Хабаровский «Амур» продлил контракт с защитником Яковом Рыловым.

По информации клубной пресс-службы «тигров», новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Рылов провел 27 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка.

Игрок известен прежде всего по выступлениями за столичные «Спартак» и «Динамо», вместе с которым он завоевывал чемпионский титул в России.

В составе молодежной сборной России защитник является серебряным призером чемпионата мира.

источник: ХК «Амур»
«Амур» продлил контракт с чемпионом России и серебряным призером МЧМ
Дальневосточники не смогли выйти в плей-офф по результатам минувшего регулярного чемпионата.
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