Американские СМИ считают, что «Вашингтон» не сможет выбрать Мичкова на драфте НХЛ

Авторы сайта Washington Hockey Now назвали хоккеиста, которого считают лучшим для «Вашингтона» на драфте НХЛ-2023.

Напомним, что согласно лотерее, «Кэпиталз» достанется 8-й пик. Эксперты считают, что клуб выберет под этим номером российского форварда Матвея Мичкова.

«Кэпиталз» нужно извлечь выгоду из попадания команды в топ-10 выбора драфта НХЛ впервые с 2007 года, и Дворский — надёжный выбор, поскольку Мичков и другие игроки уже будут выбраны. Дворский — интеллектуальный плеймейкер, который значительно улучшит пул перспективных игроков «Вашингтона», — говорится в статье.

Добавим, что речь идет о 18-летнем словацком центрфорварде Далиборе Дворском.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня в Нэшвилле.