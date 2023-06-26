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Единственный словенский хоккеист в КХЛ останется в России

Нападающий продлил контракт со своим клубом.
26 июня 2023 14:16
автор: Александр Евграфов

Словенский нападающий «Амура» Ян Дрозг продлил контракт с командой, сообщается в Telegram-канале хабаровского клуба.

Новое соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Дрозг перешел в состав «Амура» в ноябре 2022 года и 40 матчах регулярного сезона набрал 21 очко, забросив 8 шайб и 13 раз отметившись голевыми передачами.

Несмотря на свое выступление в Континентальной хоккейной лиге, Дрозг был вызван в сборную Словении на майский чемпионат мира и в семи матчах забросил три шайбы. На его счету дубль в ворота чемпионов мира – сборной Канады. Дрозг является единственным словенским хоккеистом в КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

источник: ХК «Амур»
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