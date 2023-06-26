Три российских игрока вошли в семерку лучших неограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet

Стал известен список лучших неограниченно свободных агентов Национальной хоккейной лиги по версии Sportsnet. В топе оказались три российских хоккеиста.

Согласно версии портала, лидером рейтинга игроков без клубов стал российский защитник Дмитрий Орлов. Его соотечественник, форвард Иван Барбашев занял третью строчку, а нападающий Владимир Тарасенко расположился на седьмом месте.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Орлов выступал за «Бостон Брюигз», за который провел 30 матчей и набрал 25 (4+21) очков. На счету Барбашева в «Вегас Голден Найтс» – 45 игр, 13 заброшенных шайб и 21 результативная передача. Тарасенко играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», записав на свой счет 25 (11+14) баллов за 38 встреч.