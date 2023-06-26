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Президент КХЛ Морозов прокомментировал превышение потолка зарплат со стороны «Ак Барса»

Платежная ведомость должна составлять не более 900 млн рублей.
26 июня 2023 17:38
автор: Александр Поволоцкий

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался относительно ситуации с «Ак Барсом».

Ранее появилась информация, что казанский клуб превысил потолок зарплат. Платежная ведомость »Ак Барса» составляет 935 миллионов рублей.

Отмечалось, что ситуацию усугубили подписания контрактов с форвардами Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

«Значит, кого-то из игроков им придётся отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок ещё работает. Идёт интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Всё зависит от того, как сработают менеджеры», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Отмечалось, что ситуацию в «Ак Барсе» усугубило подписание контрактов с форвардами Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

источник: «Спорт-Экспресс»
Президент КХЛ Морозов прокомментировал превышение потолка зарплат со стороны «Ак Барса»
Платежная ведомость должна составлять не более 900 млн рублей.
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