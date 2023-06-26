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Минспорта РФ и КХЛ обсудят варианты по лимиту на легионеров

В предстоящем сезоне он будет ужесточен.
26 июня 2023 19:43
автор: Александр Поволоцкий

Минспорта России готово к переговорам с КХЛ по лимиту легионеров.

Отметим, что в минувшем сезоне клубы лиги могли заявлять на матчи до пяти иностранных хоккеистов. В предстоящем чемпионате они смогут допускать лишь трех игроков

«Возврaщение пяти иностранцев — решаемый вопрос? Минспортa готово к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Дaже пригласим представителей Минспорта нa матчи, чтобы показать разные примеры. По лимиту мы считaем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчaс принят приказ, мы живём с этим», — цитирует президентa КХЛ Алексея Морозова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сезон начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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