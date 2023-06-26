В США рассказали, где может продолжить карьеру экс-одноклубник Овечкина Орлов

Американский портал Sportsnet назвал возможные варианты продолжения карьеры российским защитником Дмитрием Орловым.

По информации источника, хоккеист ожидал от «Вашингтон Кэпиталз» семилетнего контракта, в то время как клуб был готов предложить соглашение только на три или четыре года.

Кроме того, авторы материала отмечают, что игрока вполне могут перехватить «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сейбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» после того, как он стал свободным агентом.

Напомним, перед плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон Брюинз».