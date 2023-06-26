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В США рассказали, где может продолжить карьеру экс-одноклубник Овечкина Орлов

Минувший сезон хоккеист завершил в «Бостоне».
26 июня 2023 20:49
автор: Александр Шульгин

Американский портал Sportsnet назвал возможные варианты продолжения карьеры российским защитником Дмитрием Орловым.

По информации источника, хоккеист ожидал от «Вашингтон Кэпиталз» семилетнего контракта, в то время как клуб был готов предложить соглашение только на три или четыре года.

Кроме того, авторы материала отмечают, что игрока вполне могут перехватить «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сейбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» после того, как он стал свободным агентом.

Напомним, перед плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон Брюинз».

источник: Sportsnet.ca
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