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Российский вратарь «Каролины» сообщил, как сложились его отношения со скандинавскими одноклубниками

Петр Кочетков присоединился к команде НХЛ в 2022 году.
26 июня 2023 21:52
автор: Глеб Шевяков

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков высказался о взаимоотношениях с партнерами по команде, скандинавскими вратарями Фредериком Андерсеном и Антти Раантом.

«Всё равно надо понимать, что там только бизнес, ничего личного. Каждый борется за своё там. Все понимают, что мы делаем общее дело, но конкуренция есть. Все делали одну работу. Могу сказать только, что у всех нас были нормальные отношения», — объяснил 24-летний игрок в эфире подкаста «Черкас Атлант».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кочетков сыграл за «Каролину» 25 матчей при 90,60 % отраженных бросков соперника и отстоял четыре встречи «всухую». В том же сезоне он провел такое же количество игр за фарм-клуб «Кейнс» – «Чикаго Вулвз».

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