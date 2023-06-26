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Мичков может быть не выбран под третьим номером на драфте НХЛ 2023 года

Хоккейный клуб, который имеет право на третий номер, нуждается в игроке на другую позицию.
Мичков может быть не выбран под третьим номером на драфте НХЛ 2023 года
26 июня 2023 23:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК "Сочи"

Российский форвард Матвей Мичков рискует быть невыбранным под третьим номером на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своих соцсетях.

По информации источника, «Коламбус Блю Джекетс», который является обладателем третьего драфт-пика, рассчитывает заполучить на драфте-2023 центрального нападающего, в то время как 18-летний россиянин является правым форвардом. Сообщается, что «синие мундиры» с большей вероятностью выберут шведского хоккеиста Лео Карлссона либо представителя США Уилла Смита.

Добавим, что драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

источник: «Советский спорт»
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