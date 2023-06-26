Мичков может быть не выбран под третьим номером на драфте НХЛ 2023 года

Российский форвард Матвей Мичков рискует быть невыбранным под третьим номером на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своих соцсетях.

По информации источника, «Коламбус Блю Джекетс», который является обладателем третьего драфт-пика, рассчитывает заполучить на драфте-2023 центрального нападающего, в то время как 18-летний россиянин является правым форвардом. Сообщается, что «синие мундиры» с большей вероятностью выберут шведского хоккеиста Лео Карлссона либо представителя США Уилла Смита.

Добавим, что драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.