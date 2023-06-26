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Глава КХЛ Морозов прокомментировал ситуацию с долгами в «Салавате Юлаеве» и «Барысе»

Лига старается помогать клубам, однако вынуждена и наказывать их за нарушение финансовых гарантий.
26 июня 2023 23:39
автор: Александр Шульгин

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате хоккеистам в уфимском «Салавате Юлаеве» и казахстанском «Барысе».

«Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Это влияет на имидж - в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдет», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, оба клуба лишь недавно полностью рассчитались со своими хоккеистами.

Также задержки наблюдались в «Сочи» и московском «Динамо», однако Морозов заверил, что у лиги есть понимание происходящих в обоих клубах процессов.

Ранее стал известен календарь нового сезона КХЛ. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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