Российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без наград в НХЛ

Российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге.

На церемонии вручения наград, состоявшегося в Нэшвиле, было объявлено, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/23.

В нее также попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Хампус Линдхольм («Бостон Рюинз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Индивидуальные награды были вручены другим игрокам.