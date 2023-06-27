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Российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без наград в НХЛ

Лишь двое игроков из России попали во вторую сборную лиги.
27 июня 2023 08:09
автор: Александр Евграфов

Российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге.

На церемонии вручения наград, состоявшегося в Нэшвиле, было объявлено, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/23.

В нее также попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Хампус Линдхольм («Бостон Рюинз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Индивидуальные награды были вручены другим игрокам.

источник: NHL (НХЛ)
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